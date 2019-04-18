​Глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов теряет позиции в рейтинге российских миллиардеров

Генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов занял 58 место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России. Его состояние на 2019 год оценивается в 1600 миллионов долларов.

С 2018 года Богданов опустился на три позиции в списке, а его состояние уменьшилось на 200 миллионов долларов. Рейтинг главы градообразующего предприятия Сургута снижается с 2013 года. Тогда он находился на 32 месте, а его состояние оценивалось в 3200 миллиона долларов.

Forbesсоставляет рейтинг богатейших бизнесменов России 16 раз. В этом году список возглавили крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 24 миллиарда долларов. В тройку вошли председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ( $21,3 млрд) и президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов ($20,7 млрд). Всего в рейтинге 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян — 496 миллиардов долларов.

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