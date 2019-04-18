​В Сургуте бесправный подследственный протаранил забор школы на чужой машине

В Сургуте задержан 19-летний молодой человек, который на машине приятеля протаранил забор школы на улице Декабристов и покинул место происшествия.

Авария произошла 16 апреля. О ней сообщили очевидцы в соцсетях. «Парень выскочил с пассажирского сидения этой машины, забрал куртку с багажника и убежал. А водитель умчал… В это время, как раз на этом месте стояла женщина ... Благо не зацепили ее», — написала одна из свидетелей происшествия в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

В пресс-службе городской полиции ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что нарушитель уже задержан. Он пояснил, что не справился с управлением и поэтому протаранил забор. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Молодой человек привлечен в ответственности за нарушении нескольких правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством без прав — их он никогда не получал. Более того, установлено, что парень находится под подпиской о невыезде, так как проходит подозреваемым по уголовному дело о грабеже. Сейчас он помещен в ИВС.