​Опубликован «тайный» репортаж из Нумто, куда Сургутнефтегаз не пускает чужих

По дороге в деревню Нумто могут попасть только жители населенного пункта и те, кто получил специальное разрешение. Остальных не пустят охранники Сургутнефтегаза — компания с 2016 года ведет добычу нефти в южной части природного парка «Нумто» и трассу построила для производственных целей. Об этом в репортаже из деревни рассказала корреспондент «7х7», побывавшая там тайно.

«Жители деревни предупредили корреспондента «7х7», что в Нумто не пускают представителей СМИ без предварительного согласования и даже могут отобрать отснятые материалы, поэтому попросили пользоваться псевдонимом, не рассказывать о своем месте работы, о том, как она попала в деревню, и не называть их настоящих имен. Редакция согласилась на эти условия, так как герои опасаются последствий со стороны чиновников и нефтяников. Уже после праздника жители деревни сообщили редакции, что некоторым из них звонили из полиции и выясняли, кто помог приехать неизвестному гостю и что это был за гость», — говорится в примечании к материалу, опубликованному 17 апреля.

Судя по описанному в репортаже, в Нумто, куда летом можно добраться только на вертолете, очень плохая связь. И далеко не все жители довольным тем, что в природный парк пришли нефтяники. «Уже сейчас есть случаи, когда наши олени травятся химикатами, которыми нефтяники засыпают скважины. Соль напоминает. Олени слизывают и травятся. Если бы мои родовые угодья были документально закреплены за мной, не посмели бы нефтяники без моего голоса бурить землю. Я хочу заняться этим вопросом. Правда, мне сказали уже, что это долго и нелегко и не обязательно, что получится», — рассказал журналисту Фёдор Молданов, угодья которого находятся рядом с Казымским месторождением.

Еще одна проблема, на которую обращают внимание местные жители, — отсутствие компенсации от нефтяников. Они им не положены, так как земли не считаются родовыми угодьями, а принадлежат муниципалитету.

Корреспондент издания побывала также на праздновании Дня оленевода, торжественное открытие которого состоялось в местном клубе «Прометей». На мероприятии присутствовали глава Белоярского района Сергей Маненков, глава сельского поселения Казым Алсу Назырова, представители «Сургутнефтегаза» и журналисты корпоративных СМИ. Торжественность момента нарушил шаман и хранитель священного озера Имлор Сургутского района Сергей Кечимов. «Вы почему говорите, что «Сургутнефтегаз» хорошо работает? Вы нумтовский народ обманываете», — заявил он. Но его быстро вывел из зала полицейский.

В ПАО «Сургутнефтегаз» объяснили пропускной режим в поселок тем, что на территории природного парка «Нумто» находятся автодороги, построенные и принадлежащие по праву собственности, — они не общего пользования, связывают объекты нефтедобычи, расположенные в парке, и Сургутский район. «В компании сослались на федеральные законы о промышленной безопасности производственных объектов, о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, о транспортной безопасности и о противодействии терроризму: по ним «Сургутнефтегаз» обязан обеспечивать промышленную безопасность и защищать от террористов объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры. Поэтому, уверены в компании, акционерное общество «вправе ограничивать доступ посторонних лиц на территорию объектов ТЭК, расположенных на лицензионных участках „Сургутнефтегаза"», — отмечается в статье. Уточняется также, что КПП на промысловых дорогах установлены по требованию самих коренных жителей и органов исполнительной власти Югры и Белоярского района, чтобы ограничить пропуск на территорию парка посторонних, не живущих в Нумто, не участвующих в нефтедобыче и не работающих в природном парке.

Как ранее писало ИА СИА-ПРЕСС, в феврале этого года российское отделение Гринпис обвинило Сургутнефтегаз в том, что на слушания по изменению зонирования парка не смогли попасть местные жители. Между тем, принятые на них решения позволили начать промышленные работы и на севере парка — «в местах водно-болотных угодий, где ханты еще ведут свой традиционный образ жизни, где обитают стерхи и другие краснокнижные птицы и звери, где проходят пути миграции лосей». В компании информацию о «сокрытии публичных слушаний по нефтедобыче в «Нумто» опровергли.

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