«Сделать удобно и безопасно»

С такой просьбой к председателю Думы обратилась мама дошкольника из Лянтора

На личном приёме к председателю Думы Сургутского района Анатолию Сименяку обратилась молодая жительница Лянтора. Она жаловалась на то, что в детский садик, куда она водит своего малыша, можно попасть только через единственную работающую калитку. Однако, калитка эта расположена со стороны автомобильной дороги. Это очень неудобно, да и опасно, особенно в зимнее время, когда на тротуаре гололёд.

«В садике есть ещё одна калитка, но она постоянно закрыта», – пояснила женщина.

Выяснилось, что единственная работающая – центральная – калитка оборудована видеодомофоном, тогда как вторая – запасная – видеодомофона не имеет. Вместе с администрацией образовательного учреждения и советом родителей районная Дума обсудила варианты решения проблемы. Теперь в детском садике работают обе калитки, они открыты в «часы пик» – в то время, когда ребятишек приводят в детский сад и забирают из него. Более того, планируется, что к августу текущего года «запасная» калитка также будет оборудована системой контроля доступа – видеодомофоном.