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​В Сургуте крупного застройщика заподозрили в найме человека, который ежедневно пишет доносы на нарушителей правил парковки

Об этом рассказал известный в городе «честный гаишник»

Крупного сургутского застройщика обвинили в том, что он нанял человека, который ежедневно жалуется в ГИБДД на нарушителей правил парковки во дворах. Якобы таким образом компания «загоняет» жильцов своих жилых комплексов в паркинг.

Командир роты №1 ОБДПС ГИБДД УМВД по Сургуту Сергей Иванов, который больше известен сургутянам как «честный гаишник»,снял видео, адресованное председателю СК России и главе МВД РФ. В нем он попросил провести проверку действий местных ведомств, которые проигнорировали его обращения.

В видео полицейский рассказал, что к нему, как к командиру роты, поступало огромное количество заявлений. Из них только по нарушениям правил парковки во дворах — порядка тысячи в месяц.

«Я вызвал к себе заявителя, чтобы побеседовать с ним. И он мне объяснил, что не первый месяц уже так работает: пишет заявления в ГАИ Сургута. Также он мне объяснил, что является бывшим работником одной из известных строительных фирм и ему поставлена задача — посылать в ГАИ не менее тысячи заявлений по нарушению правил парковки, — рассказывает «честный гаишник». — За это ему платят около 20 тысяч рублей в месяц … Я задал ему простой вопрос: какова ваша цель? Загнать людей в паркинги? И он мне ответил коротко и ясно: да. В беседе он мне также пояснил, что все это делается в интересах этой самой строительной фирмы. Так как их платные паркинги пустуют. И таким образом загнав людей в паркинг, строительная компания получает прибыль, погашает часть издержек».

Полученную информацию, видеозапись и подробный рапорт Иванов передал замначальника ГИБДД Сургута, чтобы инициировать проверку. Но в итоге сам полицейский получил выговор, который успешно обжаловал в суде.

Оперативный комментарий от местного ГИБДД получить не удалось, но в пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что стражам правопорядка не важно, как часто один и тот же человек жалуется на нарушителей: «Любое обращение граждан регистрируется в установленном законом порядке. Сотрудники полиции реагируют на эти обращения, предоставляя ответ заявителю».

Пользователи соцсетей, где распространяют видео «честного гаишника», тут же поняли, о какой строительной компании идет речь (в видео Иванов не сообщает ее название) — «Сибпромстрое». Мы запросили комментарий у застройщика и опубликуем его после получения.

Напомним, Сергей Иванов получил звание «честный гаишник» после того, как выложил в сеть несколько роликов с критикой полиции. В них он рассказал, что его неправомерно обвинили в превышении должностных полномочий и уволили из органов. Подробнее об этой ситуации можно прочитать тут: «Честный гаишник» из Сургута получил условный срок и намерен обжаловать приговор.

Фото: А. Андронов


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Сегодня в 14:28, просмотров: 449, комментариев: 3


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 14:51
Сергей пишет ПРАВДУ!
Моби
не нравится
Сегодня в 15:16
1. Что за слово "доносы"? Может ещё "стучит" напишете? Что за гоп-лексика?
2. В чем незаконность действий? Есть знаки, под ними ставить нельзя, можно хоть ежедневно писать обращения в гибдд. В чем проблема?
Швондер
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Сегодня в 15:17
Вот ничего нового. В нормальном месте бы главный мент и строитель присели ненадолго

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