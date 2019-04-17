Администрация Сургутского района выделила дополнительные деньги на школы и спортивные комплексы

Администрация Сургутского района выделила дополнительные деньги на ряд социальных проектов, которые будут реализованы в муниципалитете в 2019 году. Об этом журналистам рассказала директор департамента финансов Сургутского района Светлана Ерошкина.

«В эти проекты входят: приобретение спортивного зала в Ульт-Ягуне за 45 миллионов рублей, затем 25 миллионов рублей необходимы для ремонта базы отдыха в Лямина, завершение хоккейного корта в Лянторе, ремонт школы в Высоком мысу за 6 миллионов рублей и реконструкции спортивного комплекса в Солнечном», – перечислила объекты Светлана Ерошкина.

Всего же расходная часть бюджета Сургутского района увеличится на 79 миллионов рублей. Также непосредственно поселения муниципалитета должны получить дополнительно 61,5 миллиона рублей через межбюджетные трансферты.

В ближайшее время администрация района будет готовиться к подведению финансовых итогов за 2018 год. В мае должно состояться публичное обсуждение исполнения бюджета в прошлом году. Стоит отметить, что доля доходов от НДФЛ в бюджете района продолжает увеличиваться: в 2018 году она достигла цифры в 3 миллиарда 620 миллионов рубле. Это на 141 миллион рублей больше, чем в 2017 году.

По словам Светланы Ерошкиной, с каждым годом властям района удается все более эффективно расходовать средства бюджета.

«За последние пять лет нам удалось увеличить пополняемость расходной части бюджета с 92,7 процента в 2014 году до 98,8 процента в 2018 году. Благодаря этому мы победили в номинации «За высокое качество планирования и исполнения бюджета» в престижном конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», – отметила Светлана Ерошкина.