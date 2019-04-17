​В Сургуте пройдет благотворительный концерт «Детские хариты»

Студенты Сургутского педагогического университета 15 мая проведут благотворительный концерт в рамках одноименного проекта «Детские хариты».

Организаторы намерены помочь детям с ограниченными возможностями здоровья осуществлять заветные желания, связанные с будущей профессией. Дети смогут попробовать себя в роли летчика, гончара, артиста, визажиста и рок-гитаристки.

Мероприятие пройдет в стенах университета. Вход свободный для всех желающих.

Связаться с авторами проекта по вопросам спонсорского участия или выступления, а также следить за ходом реализации проекта можно в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Детские хариты».