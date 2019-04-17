​«Дачные» электрички запустят в Югре 25 мая

С 25 мая по 25 октября в Югре будут курсировать четыре летних поезда по направлениям Сургут – Ульт-Ягун и Ульт-Ягун – Нижневартовск. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

Стоит отметить, что летние электрички очень популярны у дачников. Дополнительные поезда ходят ежедневно. Остановки из Сургута до Ульт-Ягуна совершаются на станциях Силинский, Почекуйка, ост. пункт 724 км, Сурмятин и Вач-Ягун. Из Ульт-Ягуна поезд следует по маршруту: Чумпас, Лангепасовкий, Урьевский, Мегион, ост. пункт 893 км, Нижневартовск 2, Нижневартовск 1.