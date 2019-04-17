Сургутская прокуратура предложила Utair вернуть деньги за 11 проданных билетов матери двух детей c инвалидностью

Сургутская транспортная прокуратура внесла генеральному директору авиакомпании Utair представление с предложением вернуть деньги матери двух детей с инвалидностью за 11 купленных билетов на один рейс. Об этом сообщает «Медуза». Кроме того, в отношении авиакомпании возбуждено два административных дела по статьям об обмане потребителей и о продаже товаров, выполнении работ либо оказании услуг при отсутствии установленной информации.

Напомним, в феврале жительница Хабаровского края Наталья Загуменная вынуждена была выкупить 11 билетов на рейс Utair, когда возвращалась с сыновьями из Кургана, где одному из них делали операцию. Авиакомпания потребовала забронировать девять мест для ребенка, которого надо было перевозить в носилках, и два — для ребенка с загипсованной ногой.