​Госавтоинспекторы попросили сургутян быть аккуратнее: плохая погода может спровоцировать рост ДТП

В Сургуте во вторник, 16 апреля, зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Это примерно на 40 процентов больше, чем регистрировалось в городе в среднем на прошлой неделе.

В городской Госавтоинспеции просят участников дорожного движения быть внимательнее в условиях ухудшения погоды: «Водителям необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения: не превышать скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами. Пешеходам рекомендуется использовать на одежде светоотражающие элементы и переходить дорогу строго по пешеходным переходам! Перед началом движения по проезжей части необходимо убедиться в безопасности перехода и только после этого начать движение. Не рекомендуется разговаривать по мобильному телефону во время движения по переходу».

В регионе уже несколько дней держится ненастная погода. 17 апреля тоже ожидается сильный ветер и снежная метель.

Стоит отметить, что, несмотря на сложную обстановку на автомагистралях из-за погоды, в Югре 16 апреля не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими.