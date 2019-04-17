​В Сургуте 17 апреля госавтоинспекторы проверят автобусы и такси

В среду, 17 апреля, в Сургуте пройдут профилактические мероприятия «Автобус» и «Юридический транспорт», цель которых предупреждение аварийности среди водителей пассажирского транспорта..

«При проведении профилактического мероприятия, сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться беседы с водителями о соблюдении правил перевозки пассажиров. Под особым контролем — перевозка несовершеннолетних. Будет увеличена плотность нарядов сотрудников ГИБДД на автобусных маршрутах и в местах стоянок автомобилей-такси», — сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Сургуту.

Стоит отметить, что подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно. В результате сплошных проверок пассажирского транспорта в Сургуте только в феврале была запрещена эксплуатация 26 автобусов и маршруток.

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