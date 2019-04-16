​Двум гражданам Казахстана, обвиняемым в убийстве жителя Сургутского района, вынесен приговор

Окружной суд Югры признал виновными двух граждан Казахстана в убийстве жителя Сургутского района, в покушении на убийство его 14-летнего сына и незаконном пересечении границы. Фигуранты уголовного дела приговорены к 17 и 14 годам в колонии строгого режима, сообщает Znak.com. Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.

Резонансное преступление совершено в ноябре 2017 года. Незаконно пересекшие границу иностранцы добрались до Югры. В Сургутском районе злоумышленники решили украсть автомобиль местного жителя. В охотничий домик они ворвались, когда там находились трое взрослых и подросток. Один из преступников застрелил хозяина машины и ранил в ногу его сына. После неудачной попытки угона они скрылись в лесу. 3 ноября подозреваемые были пойманы правоохранителями в районе старой переправы поселения Солкино.

Расследование уголовного дела длилось почти год. В октябре 2018-го прокуратура утвердила по нему обвинительное заключение и передала в суд.