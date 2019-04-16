​В Сургуте на три месяца ограничат движение на улицах Энгельса и Сибирской

В Сургуте с 22 апреля по 22 июля будет вестись ремонт дорог на улице Энгельса —от улицы Энергетиков до проспекта Ленина, а также на улице Сибирской — от улицы Рабочей до улицы Университетской. Все три месяца движение по этим участкам будет ограничено, возможны сбои в движении пассажирского транспорта.

«В связи с проведением с 22 апреля по 22 июля 2019 года ремонтных работ автомобильной дороги по улице Энгельса (на участке от ул. Энергетиков до пр. Ленина) будет заужена проезжая часть, а также перекрыто движение автотранспорта по улице Сибирской на участке от улице Рабочей до улицы Университетской. В случае возникновения заторовых ситуаций возможны сбои в регулярности движения городских автобусных маршрутов № 10, 26, 33, 96. Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок», — предупреждает пресс-служба администрации города.

Стоит отметить, что в 2018 году во время летней ремонтной кампании в Сургуте привели в порядок более 200 тысяч квадратных метров городских автомагистралей, потратив на это 512 миллионов рублей. В этом году в дороги планируется вложить миллиард рублей, 650 миллионов будет выделено из окружного бюджета.