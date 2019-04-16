Стас Михайлов помолился в храме Сургута

Сегодня музыкант Стас Михайлов прибыл в Сургут. Вечером во дворце искусств «Нефтяник» пройдет концерт любимца всех женщин России, а в течение дня артист осматривал достопримечательности города. Об этом он рассказал подписчикам в соцсетях.

Судя по видео, певец успел побывать в храме Георгия Победоносца, на набережной речпорта, а также посмотреть Мемориал Славы. В ходе экскурсии музыкант пообщался с протоиереем Антонием Исаковым.

Отметим, Стас Михаилов также приезжал в Сургут осенью 2017 года. Тогда на одной из остановок появилось объявление некого Анатолия. Мужчина приглашал на концерт «свободную женщину приятной внешности».