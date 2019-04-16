Сбербанк отказался списывать долги Utair. Что это значит для авиакомпании?

Сбербанк не будет списывать долги авиакомпании Utair. Об этом заявил глава банка Герман Греф во время пресс-конференции, сообщает портал NashGorod.ru

«Я не знаю, что планирует «ЮТэйр». Мы не планируем списание задолженности «ЮТэйр». Потому что задолженность у нас хорошо обеспечена», - сообщил Герман Греф.

В феврале пресс-служба Utair сообщила о том, что авиакомпания разрабатывает схему комплексной реструктуризации долгов. Завершить эту работу планировалось к началу марта.

По данным различных СМИ, общая сумма долга авиаперевозчика составляет 74,7 миллиарда рублей.

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