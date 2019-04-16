​В Сургуте увеличили количество автобусов на регулярных городских рейсах

В Сургуте на регулярных городских рейсах увеличилось количество автобусов. Таким образом на маршруты №4 и №14 будет выходить на один автобус больше, а не маршрутах № 5а, 7, 10, 14А — на два.

«Должен напомнить, что зимнее расписание движения общественного транспорта действует до 31 мая, а с 1 июня наш город перейдёт на летний режим», – рассказал глава города Вадим Шувалов.

Расписание движения автобусов постоянных регулярных маршрутов на летний период опубликовано на сайте администрации.

Напомним, в Сургуте действует акция «Выгодные поездки с Mastercard» с которой можно экономит на каждой поездке.