​Сургутянка прописала у себя в квартире 15 мигрантов

В Сургуте задержана 39-летняя женщина, которая организовала фиктивную постановку на учет 15 иностранных граждан по своему месту жительства. Фактически мигранты в помещении, где были зарегистрированы, не проживали.

Нарушительница была выявлена во время плановой работы полицейских по выявлению «резиновых квартир».

«Также в минувшие сутки за совершение аналогичного преступления также была задержана еще одна женщина 1975 года рождения, которая организовала фиктивную постановку на учет одного иностранного гражданина, внеся заведомо ложные сведений в бланки уведомлений о прибытии. Подозреваемые пояснили, что пошли на преступление из-за корыстных побуждений. По данным фактам возбуждено два уголовных дела», — сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.

Злоумышленницам грозит до трех лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде.