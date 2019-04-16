​Отдаленные поселения Сургутского района подготовили к паводку

В отделенные поселения Сургутского района завезли топливо, провизию и лекарства. Во время ледохода они будут отрезаны от транспортного сообщения. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой лично проверил обеспечены ли поселения всем необходимым.

«Помня об опыте прошлой осени, когда случилась аварийная ситуация в период ледостава, мы настояли на том, чтобы подрядная организация «Северавтодор» заранее подготовила план мероприятий. Мы потребовали, чтобы на обоих берегах реки находилась тяжелая техника — бульдозеры, которые могут установить 100-тонный паром, экскаваторы с большим объемом ковша — для обустройства подъездных путей, и, обязательно, винтовой катер. Сегодня мы еще раз проговорили это, нас заверили, что тяжелая техника будет», — заявил он.

По данным специалистов, транспортное сообщение будет отсутствовать около 3-4 дней.

«Необходимый запас топлива на котельные и на хранилища завезен на 69 дней. Все торговые объекты на территории поселений были предупреждены об этом еще три недели назад, необходимый запас продовольствия из 19 наименований товаров первой необходимости во всех магазинах имеется», — уточнил заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

Экстренную медицинскую помощь на этот период времени будут обеспечивать представители Центра медицины катастроф, которые в случае ЧП смогут транспортировать пациентов на вертолете.