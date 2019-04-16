​В мэрии Сургута прокомментировали снос гаражей на Крылова: территория была захвачена самовольно

Владельцы гаражей в районе улицы Крылова в Сургуте захватили землю самовольно, и начатый на прошлой неделе снос боксов — вполне законен. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Обследование территории 43 микрорайона было проведено больше пяти лет назад. 28 ноября 2013 года мэрией был подписан акт, из которого следует, что на участке территории вдоль улицы Крылова «выявлен факт самовольного захвата и использования жителями земельного участка под размещение металлических гаражей».

Гаражному кооперативу № 42 «Локомотив» для переноса металлических гаражей с улицы Крылова был выделен земельный участок. Рабочая группа должна была провести инвентаризацию металлических гаражей.«В обозначенные планом мероприятий сроки председатель кооператива провел работы по инвентаризации металлических гаражей вдоль улиц Толстого и Крылова. За счет личных взносов членов кооператива разработан план размещения гаражей в капитальном исполнении, в границах предоставленного земельного участка. По информации полученной от председателя кооператива, по завершению капитального строительства гаражей будет произведен демонтаж и вывоз металлических гаражей кооператива, расположенных по улице Крылова», — уточнили в администрации.

Однако под снос попали боксы, расположенные рядом с «Локомотивом». Собственникам этих конструкций места на земельном участке, выделенном администрацией, не досталось.

На месте металлических гаражей, расположенных в границах красных линий улиц Крылова и Толстого, планируется возвести общеобразовательный объект, а также индивидуальные и малоэтажные дома.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, на минувших выходных начался снос гаражей в районе улицы Крылова. Собственники конструкций заявили, что их не предупреждали о грядущих работах. Один из владельцев в беседе с корреспондентом агентства заявил, что оповещения о сносе гаражей появились на следующий день после начала работ.