​В Сургуте влиятельного полицейского задержали по подозрению в рейдерском захвате

В Сургуте по подозрению в рейдерском захвате лодочного гаражного кооператива «Нептун» задержаны два человека, один из них — начальник линейного пункта полиции в речном порту. Об этом со ссылкой СУ СКР по Югре сообщает ИА REGNUM.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о подделке документов и мошенничестве. Операция по задержанию проводилась следователями и оперативниками ФСБ РФ по Тюменской области.

«По версии следствия, в целях рейдерского захвата лодочного гаражного кооператива «Нептун» подозреваемые внесли в протокол собрания членов заведомо ложные сведения об избрании его нового председателя. Фиктивные документы были представлены в налоговую службу, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения, и один из подозреваемых получил право действовать от имени «Нептуна», — сообщает агентство.

Следователи полагают также, что подозреваемые незаконно приватизировали 40 гаражей.