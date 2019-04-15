​Серьезное ДТП заблокировало въезд в поселок Белый Яр. Виновник аварии пытался скрыться

Вечером в понедельник, 15 апреля, в Сургутском районе на въезде в поселок Белый Яр произошло серьезное ДТП. На месте происшествия работают спасатели, скорая и полиция. Въезд в поселок ограничен.

«Въезд в посёлок ограничен в связи с серьезным ДТП, проезд через Снежный», — сообщается в паблике администрации Белого Яра во «ВКонтакте».



На въезде в поселок пробка. Фото: vk.com/belyiyar

Столкнулись Lada Largus, Lada Priora и такси Renault. В пресс-службе УМВД Югры сообщили о двух пострадавших.

«Водитель LadaLargus пытался скрыться с места ДТП. Его догнали другие автомобилисты и задержали, сняли с него брючной ремень и связали руки. После чего передали инспекторам. На вопросы инспекторов, что он употреблял, сел на землю и сказал: «Обыскивайте». По виду был бледный то ли от шока, то ли ещё что», — рассказал ИА СИА-ПРЕСС очевидец происшествия.