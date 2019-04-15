​Сургутянка победила во всероссийском конкурсе красоты «Мисс Благотворительность-2019»

Сургутянка Елена Усманова победила во всероссийском конкурсе красоты «Мисс Благотворительность-2019», который прошел в столице России.
Как отмечают организаторы, все конкурсантки должны быть волонтерами и участницами различных благотворительных проектов в своих городах.
Елена Усманова "волонтерит" в разных направлениях: «Каждый год я
организовываю мероприятия в социально-реабилитационном центре для детей и
подростков с ограниченными возможностями в Сургуте. Непосредственно сама
принимаю участие в качестве детского гримера, — рассказала СИА-ПРЕСС
сургутянка. — Также принимаю участие в
распространении информации в соцсетях и непосредственном финансовом участии в
благотворительных сборах и матпомощи нуждающимся (сборы к школе,
малообеспеченным семьям и так далее). Также являюсь волонтером помощи бездомным животным: принимаю животных
на передержку, оказываю ветлечение, финансирую покупку кормов для животных».
В прошедшем конкурсе Елена Усманова также завоевала звание «Лучшая фотомодель», который ей присудили по итогам интернет-голосования.
Фото: Е. Усманова