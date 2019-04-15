​Сургутянка победила во всероссийском конкурсе красоты «Мисс Благотворительность-2019»

Сургутянка Елена Усманова победила во всероссийском конкурсе красоты «Мисс Благотворительность-2019», который прошел в столице России.

Как отмечают организаторы, все конкурсантки должны быть волонтерами и участницами различных благотворительных проектов в своих городах.

Елена Усманова "волонтерит" в разных направлениях: «Каждый год я организовываю мероприятия в социально-реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в Сургуте. Непосредственно сама принимаю участие в качестве детского гримера, — рассказала СИА-ПРЕСС сургутянка. — Также принимаю участие в распространении информации в соцсетях и непосредственном финансовом участии в благотворительных сборах и матпомощи нуждающимся (сборы к школе, малообеспеченным семьям и так далее). Также являюсь волонтером помощи бездомным животным: принимаю животных на передержку, оказываю ветлечение, финансирую покупку кормов для животных».

В прошедшем конкурсе Елена Усманова также завоевала звание «Лучшая фотомодель», который ей присудили по итогам интернет-голосования.

Фото: Е. Усманова