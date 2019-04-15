​Сургутские «Свидетели Иеговы» пожаловались на то, что их перевозили в автобусах «Сургутнефтегаза» и других организаций

Сургутские «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России) пожаловались на то, что сотрудники ФСБ перевозили их не в служебном транспорте, а использовали микроавтобусы сторонних организаций, пишет «Коммерсант».

Утверждается, что спецслужбы использовали автобусы с символикой «Сургутнефтегаза», «Северавтодора» и Сургутского политехнического колледжа.

«Мы насчитали минимум одиннадцать микроавтобусов с символикой «Сургутнефтегаза», три автобуса «Северавтодора», два автобуса Сургутского политехнического колледжа и еще три — без символики», — рассказал адвокат Егиазар Черников.

В пресс-служба вышеупомянутых компаний комментировать ситуацию отказались. В Управлении СКР по Югре «Коммерсанту» заявили, что не использовали «автотранспорт указанных компаний». В УФСБ по Тюменской области отметили, что запрашиваемая информация «составляет государственную тайну».

«Реальной необходимости доставлять людей насильно не было: верующие законопослушные люди и сами пришли бы по повестке», — считает Черников. По его мнению, законность использования автотранспорта силовиками нуждается в проверке.