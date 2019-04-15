Ученики 31 школы Сургута пожаловались на гнилой мандарин, который им дали на обеде

Ученики школы № 31 в Сургуте выложили в местный паблик видео с гнилым мандарином, который им дали сегодня в школьной столовой. По их словам, испорченные фрукты они получают уже не в первый раз.

Но врио директора СОШ № 31 Светлана Васько считает, что дети сделали это ради самого факта опубликования новости: «Понимаете, эти новости, которые дети сами по себе придумывают, мы уже не знаем, что делать. Дети же могут с собой принести, и в столовой это показать. Якобы это в стволовой давали. Ни работникам столовой, ни дежурному администратору, ни классному руководителю никто этот гнилой мандарин не показал. Для детей это было — снять и выложить».

Также Светлана Васько отметила, что в минувшую субботу в учреждении прошло кулинарное заседание родителей. Более 100 родителей дегустировали блюда из школьной столовой и «все остались довольны».

Кстати, две недели назад в сети было опубликовано еще одно видео из 31 школы, на котором было видно, как по обеденному столу школы бегает белое насекомое, предположительно чешуйница.

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