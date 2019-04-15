​В Сургуте увеличилось количество ДТП с пешеходами

С начала 2019 года в Сургуте зарегистрировано 30 автоаварий, в которых пострадали пешеходы, девять из них — дети. Погибли в таких ДТП два человека.

«Все чаще сотрудникам сургутской Госавтоинспекции приходится сталкиваться с нарушениями правил дорожного движения, которые совершают пешеходы. С начала этого года зарегистрировано 1 020 данных нарушений. Причины ДТП с пешеходами различные, они бывают и по вине водителей, и по вине пешеходов: из 30 происшествий с пешеходами, в пяти случаях виновниками оказались именно сами пешеходы. С участием детей-пешеходов из произошедших девяти ДТП в четырех случаях виновниками оказались дети» - рассказал врио начальника ОГИБДД УМВД России по Сургуту Евгений Духовников.

Главный госавтоинспектор города напомнил пешеходам об основных правилах безопасности: «Подходя к пешеходному переходу необходимо посмотреть по сторонам. Переходить проезжую часть нужно только на зеленый сигнал светофора, убедившись, что его пропускают автомобилисты. Ни в коем случае нельзя разговаривать по телефону при движении по проезжей части, т.к. из-за разговора, пешеход может не обратить внимания на возможную опасность. Также, стоит быть внимательными при передвижении по тротуару, находясь рядом с проезжей частью и в жилых зонах. Своих детей следует обучать элементарным правилам дорожной безопасности. Кроме того, всем участникам дорожного движения рекомендуется быть особенно внимательными при изменении погодных условий».

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