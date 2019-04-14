​«Тотальный диктант» написали около 500 сургутян

Около 500 жителей Сургута присоединились к международной акции «Тотальный диктант». Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

«Тотальный диктант в Сургуте состоялся! Мы присоединились к международной акции уже в седьмой раз. Около 500 человек решились в этом году проверить свою грамотность, и теперь каждый ждёт свою оценку. А я считаю, что все, кто вчера писал диктант в СурГУ, в библиотеке имени Пушкина, в аэропорту и на других площадках, а также онлайн, — большие молодцы!», — написал градоначальник.

«Тотальный диктант» 13 апреля писали в Сургуте на 19 площадках, в том числе в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРЕ. Акция проводится с 2004 года. В 2018-м к ней присоединились жители 772 населенных пунктов в России, в мире —340 городов 79 стран.