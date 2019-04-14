​Названа причина пожара в гипермаркете «Лента» в Сургуте

Пожар в гипермаркете «Лента» на улице 30 лет Победы в Сургуте произошел из-за короткого замыкания изоляции освещения торгового зала. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Сообщение о пожаре поступило в 15.06 в воскресенье, 14 апреля. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Из здания эвакуировали 370 человек.

Как ранее сообщили редакции покупатели, которые находились в «Ленте» в момент происшествия, лампа в торговом зале горела открытым пламенем, на головы посетителей сыпались искры, однако пожарная сигнализация не сработала. Об эвакуации объявили по громкой связи. «Персонал работал очень медленно», — утверждали очевидцы.

О пострадавших во время инцидента не сообщается.

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