​В Сургуте произошел пожар в гипермаркете «Лента»

В воскресенье, 14 апреля, около 15.00 в гипермаркете «Лента» на улице 30 лет Победы в Сургуте произошел пожар в торговом зале. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили очевидцы происшествия.

«В торговом зале загорелась проводка, искры сыпались людям на голову. Сигнализация не сработала. Об эвакуации объявили по громкой связи. Персонал работал очень медленно», — описала происходящее один из покупателей.

Сейчас к гипермаркету съезжаются оперативные службы. Посетители эвакуированы. ИА СИА-ПРЕСС следит за развитием событий.

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