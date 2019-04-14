​В Сургуте в ДТП пострадал пожилой пешеход

В субботу, 13 апреля, около 21.00 на улице Ленинградской в Сургуте в ДТП пострадал пожило пешеход.

Мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу у ТЦ «Невский», сбил автомобиль Ауди Q7. По данным, опубликованных в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте», водитель не учел погодных условий и не успел затормозить. Пострадавший госпитализирован.

Официальных комментариев по поводу инцидента на момент публикации новости получить не удалось.

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