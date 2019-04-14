​В Сургуте начали сносить гаражи в районе улицы Крылова. Владельцы в шоке: «Нас не предупреждали»

В Сургуте начали снос гаражей, расположенных у лесного массива в районе улицы Крылова. Об этом сообщают владельцы металлических конструкций в соцсети.

«Молния! На Крылова начали крушить гаражи в районе лесопарка! Замки вскрывают! Гаражи ломают бульдозером. Сам пострадал, пришёл вечером гаража нет, объявлений не было! Беспредел! Спасайте имущество!», — написал пользователь под именем Олег в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.).

Пост собрал десятки комментариев. Информацию подтверждают другие владельцы гаражей. «Тоже самое, пришли сегодня а гаража нет <…> мы вообще до сих пор в шоке! Все что в гараже было в куче навалено, он говорит ищите вон что надо а сам гараж распилили и денег наверно хорошо поимели с него», — рассказала пользователь под именем Аня. Она же уточнила, что гаражи установлены без документов, а рабочий, выполняющий работы по сносу заверяет, что делает это на законных основаниях.

При этом другие участники обсуждения отмечают, что о сносе гаражей известно уже несколько лет, как и о том, что на их месте планируют возвести спорткомплекс.