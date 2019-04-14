​Сургутянам с ожирением готовы помочь хирурги

В Сургутской городской клинической больнице успешно внедрены современные методы борьбы с морбидным ожирением.

Заведующий хирургическим отделением, член Общества бариатрических хирургов России Владимир Тутолмин проводит рукавную резекцию желудка и гастрошунтирование лапароскопическим доступом. Это позволяет пациенту восстанавливаться максимально быстро и выписываться из больницы через 3-4 дня после операции.

Показание к проведению операции — индекс массы тела равный или более 40. После хирургического вмешательства масса тела устойчиво снижается, нормализуется уровень глюкозы, снижается артериальное давление.

Стоит отметить, что морбидное ожирение приводит к массе серьезных заболеваний - диабету, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и другим.

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