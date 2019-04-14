​Сотрудники Сургутского комбината школьного питания прошли стажировку в Санкт-Петербурге

Сотрудники Сургутского комбината школьного питания (КШП) повысили профессиональный уровень, пройдя стажировку в Санкт-Петербурге. По словам директора предприятия Елены Маковецкой, подобное обучение позволяет развивать производство, расширять ассортимент выпускаемой продукции и улучшать ее качество.

«Проводится у нас и внутренняя работа. Есть специальный инструктор, который подготавливает к работе на новом месте только принятые кадры. Другие сотрудники контролируют процесс приготовления пищи, составляют акты, проводят опросы среди школьников, лабораторные исследования. Контроль качества и работа над качеством ведется непрерывно», — рассказала Маковецкая порталу Ugra-news.

Сегодня на комбинате работают 770 человек. Они обслуживают почти 50 тысяч школьников. Как ранее писало ИА СИА-ПРЕСС летом КШП начнет кормить депутатов и муниципальных чиновников.

Стоит отметить, что работу комбината контролируют родители школьников и депутаты. Недавно начала реализовываться инициатива по публикации фотографий школьных обедов на сайтах учебных заведений.