​В Сургуте эксперты расскажут, как распознать и предотвратить суицид

В Сургутской клинической психоневрологической больнице 19 апреля в 16 часов состоится круглый стол «Суицид: остановить на краю».

Мероприятие — совместный проект медиков и Ассоциации выпускников СурГУ.

В рамках круглого стола эксперты (клинические психологи, психиатры, терапевты, токсикологи, неврологи и врачи смежных специальностей) расскажут участникам встречи о том, как заметить надвигающийся суицид, его предпосылки, кто входит в группы риска, как предотвратить суицид, куда обратиться при угрозе суицида в вашем окружении и так далее. Упор будет сделан на подростковом суициде. Врачи также расскажут о первой помощи при том или ином виде суицида.