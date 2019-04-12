​Задержанных по делу «Свидетелей Иеговы» в Сургуте отпустили из СИЗО

В Сургуте из-под стражи отпустили двоих задержанных по делу запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Об этом сегодня сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Дмитрия Колобова.

По данным издания, соответствующее решение Сургутский горсуд принял 9 апреля, 11 апреля Сергея Логинова и Евгения Федина отпустили из СИЗО, где они находились с 15 февраля. Фигурантам дела изменили меру пресечения на запрет определенных действий: им нельзя общаться между собой, покидать место жительства с девяти вечера до шести утра, ограничения касаются также отправки корреспонденции и использования интернета.

Кроме того, сообщается, что ранее из-под ареста отпустили еще одного фигуранта — Артура Северинчика.

15 февраля в Сургуте задержали несколько человек по подозрению в организации деятельности экстремистской организации. Троим задержанным было предъявлено обвинение, они были взяты под арест. Позже иеговисты обвинили силовиков в пытках, однако проведенная ведомством проверка не подтвердила эти факты. В начале апреля уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила, что в уголовное дело заявления о пытках не выльются.