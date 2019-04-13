Сургутяне могут присоединиться к акции по закрашиванию реклам наркотиков на стенах города

Сургутяне могут присоединиться к всероссийской акции «Чистый город», в рамках которой будут закрашиваться рекламы с предложениями работы наркокурьером и рекламы наркотических средств. Организаторы акции — активисты РОО «Страна без наркотиков. Югра».

«В акции примут участие многие города Югры и России. С нами Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Барнаул и другие города», — рассказал СИА-ПРЕСС руководитель РОО «Страна без наркотиков. Югра» Эдуард Гиниатуллин.

Общественники даже подготовили для участников инструкцию, как оптимизировать процесс: