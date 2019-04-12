​Жители дома на улице Геологической получили от сургутских властей в собственность разбитую дорогу. Им придется заплатить за ее ремонт

Житель дома № 18 по улице Геологической в Сургуте обратился к городским чиновникам через портал «Твой Сургут». Мужчина сообщил, что собственникам была передана проезжая часть двора без согласования с ними. «Данная проезжая часть была повреждена на 100 процентов и требовала капитального ремонта, так как не ремонтировалась с момента основания дома, — написал сургутянин. — Прошу инициировать ремонт данного дорожного полотна, переданного в рамки двора, так как по закону перед передачей дороги она должна была быть отремонтирована полностью. В случае отказа советом дома будет инициирован запрос исключения данной территории в судебном порядке ввиду нарушения процедуры передачи».

Мы попросили заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Юрия Валгушкина пояснить ситуацию.

По данным чиновника, до межевания у дома на Геологической, 18, вообще не были установлены границы земельного участка. Дорога была бесхозяйная: не входила в границы дома, не была территорией общего пользования. Проект межевания установил границы, включив дорогу в придомовую территорию — в собственность жильцов: «Проектировщики предложили проект, на публичных слушаниях его рассмотрели (жителей на них тоже приглашали, но не могу сказать, пришли они или нет), рабочая группа приняла решение», — рассказал СИА-ПРЕСС Юрий Валгушкин.

Жителям теперь придется взять на себя часть расходов за ремонт дороги, так как работы будут проводиться по программе софинансирования. «Ремонт дороги, может быть, и был бы произведен за бюджетный счет, но в порядке очередности. Но когда бы это случилось? — объясняет чиновник. — Жителям Геологической, 18, не обязательно идти в суд, если они хотят отказаться от этой дороги. Они могут внести изменения в проект планировки и межевания, предложить в ДАиГ свой вариант, с указанием, кому хотят передать эту дорогу. Потому что ничейной быть она уже не должна. Их проект также будет выноситься на публичные слушания».

Отметим, что сургутяне могут ознакомиться с проектами межевания своих микрорайонов, они опубликованы на сайте администрации. Более подробную информацию и разъяснения можно получить, обратившись в ДАиГ (Восход, 4, каб. 320).

Кстати, чиновники обещают окончательно утвердить проекты межевания и планировки микрорайонов уже в середине мая.