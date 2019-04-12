Власти Сургута одобрили строительство ритуального зала на одной из центральных улиц

Власти Сургута нашли участок земли под строительство ритуального зала на пересечении улицы Островского и Нефтеюганского шоссе. Об этом стало известно во время заседания комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города. Этот участок рассматривался администрацией наравне с землей в районе аэропорта, однако последний был отклонен депутатами. Предполагается, что потенциальным инвесторам предложат построить ритуальный зал на улице Островского.

«Задача была найти участок земли в городе, на котором можно было бы разместить ритуальный зал и посмотреть, насколько это может заинтересовать инвесторов», – объяснил председатель комитета по городской политике и перспективному развитию города Виктор Пономарев.

Части депутатов показалась странной идея разместить ритуальный зал на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Островского.

«Насколько я понимаю, в случае появления инвестора, на улице Островского появится ритуальный зал. В моем понимании это выглядит, как абсурд. Больного человека везут в травматологию, а там рядом сразу ритуальный зал. Я этого не понимаю», – заявил депутат Василий Птицын.

На данный момент ритуальный зал в Сургуте находится рядом с Сургутской окружной клинической больницей (СОКБ). Уже много лет ведутся разговоры о том, что это помещение не подходит для ритуальных целей и неудобно для посещения жителями года. Заинтересует ли потенциальных инвесторов проект строительства ритуального зала на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Островского, станет известно в ближайшие месяцы.