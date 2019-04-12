​Авиакомпания Utair нашла возможность сэкономить миллионы на бумаге

Авиакомпания Utair сэкономит десять миллионов рублей на бумаге благодаря тому, что в аэропорту Сургута установили оборудование считывания штрихкодов у входов в «чистую зону». Пассажиры авиагавани , путешествующих на внутренних рейсах авиакомпании, получили возможность использовать электронные посадочные талоны с начала апреля.

«Utair сможет сэкономить в Сургуте 10 миллионов рублей на бумаге и принтерах для посадочных талонов. Мы рады, что одна из важнейших воздушных гаваней авиакомпании в срочном порядке установила новейшее оборудование. Электронные посадочные талоны также существенно экономят время пассажиров при прохождении служб авиационной безопасности и выходе на посадку. Внедрение этой прогрессивной технологии стало возможным после нововведений в авиационном регулировании Министерства транспорта. Это заметный шаг в продвижении безбумажных технологий как важной части цифровизации технологических процессов в транспортной отрасли», — приводит слова президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова пресс-служба перевозчика.

Международный аэропорт Сургута стал одним из первых в стране, установивших оборудование для использования электронных посадочных талонов. К осени эта услуга станет доступна для пассажиров международных рейсов.

Стоит отметить, что югорский арбитраж принял к рассмотрению иск о банкротстве Utair из-за долга в 1,4 миллиона рублей.