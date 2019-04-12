​В Сургуте разыскивают водителя, который сбил девушку и скрылся с места ДТП

В Сургуте разыскивают водителя, по вине которого в ДТП пострадала 29-летняя девушка. Авария произошла в четверг, 11 апреля, около 20.08 на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном напротив дома №4 на улице Энтузиастов.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, не предоставил преимущество в движении пешеходу – женщине 1990 года рождения, которая переходила проезжую часть, и допустил наезд. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в Травматологический центр города Сургута, а неустановленный водитель, в нарушение п. 2.5 Правил дорожного движения, с места происшествия скрылся, не сообщив в полицию», — рассказали в городском ОГИБДД УМВД России.

Очевидцев просят обратиться в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Сургуту по телефонам: 76-10-01, 76-10-02, 76-10-47,76-10-48 или в кабинет 317 здания ГИБДД.