​Сургутская администрация обещает выставить на торги сотни мест для размещения рекламных конструкций

К концу апреля администрация Сургута должна разработать новую схему размещения рекламных конструкций. Об этом сообщил директор ДАиГ Сергей Солод во время работы комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

"Сейчас активно работаем, чтобы закончить схему до 26 апреля. В ней будет указано 350 мест размещения наружной рекламы на улицах. Схему должны выставить на майскую рабочую сессию думы. Торги по местам размещения рекламы планируем провести в июне-июле этого года", - сообщил Сергей Солод.

Напомним, что разработка новой схемы идет в Сургуте уже несколько лет. Одновременно с этим администрация проводит работы по демонтажу незаконных конструкций. На протяжении этого времени все места размещения наружной рекламы не имели юридического статуса, а многие собственники конструкций не платили арендную плату.

По словам представителей рекламных агентств, из-за отсутствия четких требований к внешнему виду и техническим параметрам рекламы в городе администрация часто судится с собственниками. Тем более, что в федеральном законе «О рекламе» не прописаны правила оформления рекламных материалов.