​В Сургуте бойцами Росгвардии задержан сотрудник крупного предприятия

Сотрудник филиала «Сургутская ГРЭС - 2» задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Операция проводилась сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Югре при силовой поддержке Росгвардии, сообщили в пресс-службе УМВД округа.

«По версии следствия, сотрудник филиала «Сургутская ГРЭС-2» незаконно получил денежные средства в сумме 350 тысяч рублей от генерального директора коммерческой организации за выигрыш в конкурсной процедуре по выбору поставщика на оказание услуг по вырубке кустарников в охранной зоне подземных газораспределительных газопроводов высокого давления, заключение последующего контракта и подписание актов выполненных работ. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», — уточнили в пресс-службе окружного СУ СКР.

По данным ТАСС, задержан замдиректора предприятия, но подтвердить эту информацию официально не удалось.