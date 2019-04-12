Галерея современного искусства «Стерх» в Сургуте приглашает на выставку «Парк развлечений»

Галерея современного искусства «Стерх» в Сургуте приглашает гостей и жителей города на выставку «Парк развлечений» Кирилла Бородина (Екатеринбург).
Тема молодого художника – изменения жизни и визуальности в эпоху Интернета. Его живопись отражает актуализацию поп-культуры и китча, влияние визуальности, технологий рекламы и социальных сетей.
Посетить выставку можно будет до 19 мая 2019 года.
Кроме того, 12 апреля художник проведет платный мастер-класс «Приемы и свойства масляной краски, работа с натуры».
Узнать подробности можно по телефону 350-978.