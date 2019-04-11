​Директор филиала Московского колледжа в Сургуте стала фигурантом уголовного дела

Директор Сургутского филиала Московского колледжа № 177 обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии. По версии прокуратуры, образовательное учреждение действовало в Сургуте незаконно с 2017 года, за это время на студентах удалось нелегально заработать более девяти миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении руководителя филиала возбуждено после прокурорской проверки, проведенной по обращению студентов.

«Установлено, что с 2017 года по 2019 год директор организации осуществляла образовательную деятельность на территории города в нарушение требований законодательства без лицензии. При этом руководителем самостоятельно устанавливалась стоимость обучения за год в размере от 52 до 85 тысяч рублей в зависимости от специальности. В результате незаконных действий директор колледжа получила доход в размере свыше девяти миллионов рублей, что является особо крупным размером», — рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела находится под их контролем.

Студенты Сургутского филиала Московского колледжа № 177 забили тревогу в начале этого года. Они публично высказали опасения, что не смогут получить дипломы установленного образца и заявили о намерении обратиться в суд. В середине марта образовательное учреждение начали проверять правоохранительное органы. О возможном возбуждении уголовного дела ИА СИА-ПРЕСС сообщало в конце марта.