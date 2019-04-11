​На месторождении в Сургутском районе перевернулся КамАЗ, водитель погиб

В четверг, 11 апреля, на Ново-Покурском месторождении Сургутского района 42-летний водитель КамАЗа не справился с управлением, машина опрокинулась.

«По предварительной информации, при подъеме в горку водитель не учел дорожные и метеорологические условия, а также особенности транспортного средства и перевозимого груза. В результате ДТП водитель скончался на месте. В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе районной полиции.

Стоит отметить, что накануне в Сургутском районе выпал снег, что ухудшило дорожную обстановку.