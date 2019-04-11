​Представители «Сургутнефтегаза» опровергли информацию федеральных СМИ о переезде компании в Санкт-Петербург

Пресс-служба «Сургутнефтегаза» опровергла опубликованные в «Российской газете» данные о переезде компании в Санкт-Петербург.

«Мы не подтверждаем эти сведения. Не могу сказать, кто вообще может быть в этом заинтересован. Нам непонятен мотив и в целом действия авторов этих материалов. Если посмотреть стенограмму этой встречи, то можно увидеть, что данный вопрос вообще не поднимался. Мы обескуражены появлением подобной информации, она не соответствует действительности», – рассказал корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС начальник пресс-службы «Сургутнефтегаза» Алексей Артеменко.

Напомним, накануне сразу несколько федеральных СМИ сообщили о том, что компания «Сургутнефтегаз» планирует переехать в Санкт-Петербург. Однако первые слухи о переезде компании СМИ начали писать еще в конце марта. В свою очередь депутат Госдумы Александр Сидоров заявил, что «Сургутнефтегаз так просто не принудить к переезду».