Сургутские общественники попросят прокуратуру проверить компанию-оператора мусорной реформы в Югре

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сургуте собираются обратиться в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить компанию «Югра-Экология», которая является региональным оператором мусорной реформы в округе. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала эксперт регионального штаба ОНФ Инна Бирук. По ее словам, есть вопросы к процедуре получения лицензии «Югрой-Экология».

«У «Югры-Экологии» есть только арендованное помещение. На момент получения лицензии на работу региональным операторам у них не было договорных отношений с транспортными компаниями, не было репутации, вообще ничего. В итоге, организации, у которой нет никакой истории, дали лицензию», – отметила Бирук.

По словам эксперта, жители Нефтеюганска уже получили платежи на вывоз мусора по новым тарифам, а в Сургуте «Югрой-Экология» были разыграны конкурсы среди транспортных компаний города на вывоз отходов. При этом уже есть случаи, когда региональный оператор не исполнял условия контракта.

«Мой коллега из Советского района рассказал мне, что у них уже есть прецедент, когда «Югра-Экология» не оплачивает транспортникам их работу. На днях собираюсь отправить письмо в Генпрокуратуру», – сообщила Инна Бирук.

В «Югре-Экологии» корреспонденту СИА-ПРЕСС заявили, что информация ОНФ не соответствует действительности и компания выполняет все свои обязательства в рамках законодательства.

«В Советском районе мы ведем нормальную работу с транспортной компанией, которая является нашим партнером. Финансовые взаимоотношения проходят в плановом режиме, все платежи совершаются вовремя. График вывоза отходов в Советском районе не нарушается», – сообщили в компании.

Также в пресс-службе «Югры-Экологии» подчеркнули, что предприятие соответствует всем требованиям законодательства, предъявляемые к региональному оператору.

«Всем требованиям конкурса по определению регионального оператора «Югра-Экология» соответствует. Все обязанности регионального оператора, указанные в федеральном законе № 89, мы выполняем. – отмечают в «Югре-Экологии». – Там оговаривается, что мы без лицензии имеем право привлекать контрагентов для работы, что мы сейчас и делаем. Наши транспортировщики являются нашими контрагентами. Наши соглашения с департаментом промышленности округа рассматривались в арбитражном суде, и мы подтвердили свое право оказывать услуги регионального оператора».

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