​Мэрия Сургута открыла прием заявок от предприятий города на участие в первомайском шествии

1 мая в Сургуте состоится традиционное первомайское шествие. У предприятий города до 25 апреля есть возможность подать заявку на участие в нем.

«Сбор заявок и информации о деятельности предприятий и учреждений от отраслевых профсоюзных организаций направлять Хмелевской Галине Николаевне на электронную почту: surprofkult@mail.ru, тел. 26-87-70. Сбор заявок и информации о деятельности от предприятий малого и среднего бизнеса направлять: Яцутко Екатерине Леонидовне, тел. 52-20-05, e-mail: Yatsutko_el@admsurgut.ru», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Начнется праздничное шествие в 10.00.