​Повышение цен за вывоз мусора для сургутян перенесено на несколько месяцев

Жители Сургута начнут платить за вывоз мусора по новым тарифам ориентировочно летом. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщила специалист по связям со СМИ АО «Югра-Экология» Татьяна Самолданова.

«Сейчас подводятся итоги аукционов и готовится заявка для региональной службы по тарифам», — уточнила представитель компании.

В феврале, когда АО «Югра-Экология» было определено региональным оператором по обращению с ТКО в северной зоне Югры, куда входит Сургут, новые тарифы рассчитывали ввести уже весной.

Какая сумма появится в платежках - неизвестно. Сейчас в Сургуте для жителей многоквартирных домов установлен норматив в 1,9 кубометра мусора в год. В марте депутаты городской думы обсуждали возможность снизить эти нормативы.

Стоит отметить, что в некоторых муниципалитетах, где уже установлены новые «мусорные» тарифы, прошедшая реформа вызвала массу вопросов у плательщиков. Так, 31 марта в Нефтеюганске прошел митинг против новых тарифов.

Вопросы к ходу реформы в Югре возникли и у прокуратуры. 4 апреля заместитель Генпрокурора РФ Юрий Гулягин в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск провел межведомственное совещание по вопросам обеспечения законности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Во время мероприятия выяснилось, что в округе в данной деятельности есть ряд проблем.

«В частности, не начато возведение необходимых инфраструктурных объектов, органами местного самоуправления не в полной мере проводятся мероприятия по определению, созданию и содержанию контейнерных площадок, ведению их реестра. Допускается несоблюдение правил определения нормативов накопления ТКО, не обеспечен должный контроль за деятельностью регионального оператора со стороны компетентных структур. Выявляются нарушения при эксплуатации действующих полигонов для отходов, не везде надлежащим образом организован их сбор и вывоз. Допускаются случаи начисления платы за эти услуги без фактического их оказания. На протяжении длительного времени не обеспечивается исполнение ряда решений судов по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов. Наряду с этим, в дополнительной оценке нуждается обоснованность утвержденных Региональной службой по тарифам расценок на услуги регионального оператора по обращению с ТКО», — перечислила их пресс-служба ведомства.

Гулягин объявил предостережения заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, курирующему соответствующие вопросы, а также директору АО «Югра-Экология», исполняющему обязанности руководителя УФССП России по округу, главам городов Пыть-Яха и Нефтеюганска, Березовского района, исполняющему обязанности главы Кондинского района.