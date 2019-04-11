Суд по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова начнется 22 апреля

Первые судебные слушания по так называемому «песочному делу» в отношении бывшего главы Сургута Дмитрия Попова назначены на 22 апреля. Заседание начнется в 14:00. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали в Сургутском городском суде, куда материалы дела поступили 3 апреля. Вести заседания будет судья Татьяна Слюсарева.

Уголовное дело в отношении главы Сургута Дмитрия Попова завели в 2016 году.

Правоохранительные органы посчитали, что мэр подписал невыгодную сделку по продаже песка на 140 миллионов рублей, которые требовались для выплаты зарплат сотрудникам совхоза «Северное» перед Новым годом. По мнению следователей, этим глава Сургута нанес ущерб бюджету.

В ходе расследование первого дела у следствия возникли другие поводы для преследования Дмитрия Попова. По словам экс-главы, обвинительное заключение для него переписывалось порядка десяти раз.

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