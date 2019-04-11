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​О переезде «Сургутнефтегаза» в Санкт-Петербург заявила правительственная газета России

Слухи о переезде «Сургутнефтегаза» в Санкт-Петербург находят косвенное подтверждение в правительственной прессе. «Российская газета» пишет об этом, как о запланированном факте, а «Известия» приводят мнение сенатора, который утверждает, что уход крупного предприятия будет «не смертельным» для Югры.

О планируемом переезде градообразующего предприятия Сургута в Северную столицу 10 апреля сообщили сразу несколько крупных федеральных СМИ, осветивших встречу президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Так, издание правительства РФ «Российская газета» в конце статьи о мероприятии резюмировало: «Беглов использует свои возможности по получению федеральных ресурсов для того, чтобы в Северной столице было лучше жить. Из Резервного фонда правительства выделено 10,6 млрд рублей на объекты социальной инфраструктуры. Городу нужен бюджет в 1 трлн рублей в год. Наполнить его поможет федеральный центр. В Петербург вновь приходят крупные налогоплательщики. Планируется переезд «Сургутнефтегаза», ОСК и ряда других компаний».

Газета «Известия» также упомянула о возможном переезде «Сургутнефтегаза» в Питер. Однако представитель ХМАО в Совете Федерации Юрий Важенин в комментарии газете подчеркнул, что на данный момент эта информация — слухи. «Если это действительно произойдет, то потери для бюджета Югры будут, конечно, ощутимы, но отнюдь не смертельны. На территории региона сохранятся многие производственные подразделения компании», — добавил он.

О том, что «Сургутнефтегаз» может переехать в Санкт-Петербург СМИ начали писать в конце марта. Источники ИА СИА-ПРЕСС усомнились, что это возможно. Депутат Госдумы Александр Сидоров выразил убежденность, что «Сургутнефтегаз так просто не принудить к переезду, как это было с «Газпром переработкой».

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Сегодня в 10:16, просмотров: 3688, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:06
Сургутнефтегаз накопил 3 трлн рублей и навострил лыжи в Питер. Точно – плакали «наши» денежки.
Моби
не нравится
Сегодня в 12:24
"Однако представитель ХМАО в Совете Федерации Юрий Важенин в комментарии газете подчеркнул, что на данный момент эта информация — слухи." - граждане вроде этого, а так же депутата сидорова - много чего говорят, а потом оказывается совсем не так.
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:24
Этого гражданина как дитя за шкварник пенделем подальше запнули - утерся и комментирует

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